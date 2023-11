Umowa z Hamasem. Palestyńczycy opuszczają więzienia

Według telewizji Al-Dżazira część uwolnionych Palestyńczyków została autokarem zawieziona do miasta Bajtunja na Zachodnim Brzegu Jordanu. Pozostali przybyli do Wschodniej Jerozolimy, gdzie byli witani przez wiwatujący tłum.

To druga wymiana zakładników i więźniów między Izraelem a Hamasem. W piątek Hamas uwolnił 13 obywateli izraelskich i 11 cudzoziemców, a Izrael zwolnił 39 więźniów.

Hamas wypuszcza zakładników. Kilka osób ma trafić do szpitala

12 spośród 13 uwolnionych w sobotę późnym wieczorem przez Hamas izraelskich zakładników jest przewożonych do Centrum Medycznego Chaim Sheba w Ramat Gan w Izraelu - podał portal Times of Israel. Zakładnicy w nocy z soboty na niedzielę zostali przewiezieni przez Egipt do Izraela, po czym zostali oddani pod opiekę lekarską.