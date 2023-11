Tłumy na całym świecie wyszły na ulice. Chcą wstrzymania ataków

Około pięciu tysięcy osób przeszło w sobotę ulicami Rzymu z transparentami przeciwko Izraelowi i wyrazami poparcia dla Palestyńczyków. Wśród manifestantów byli przedstawiciele środowisk lewicowych oraz palestyńskich i studenci. Jedno z haseł protestu to "Nowa Norymberga za zbrodnie Zachodu w Palestynie ". Protest miał spokojny przebieg - informują media.

Wojna w Izraelu. Propalestyńskie protesty

Propalestyńskie demonstracje odbywają się w Londynie i innych brytyjskich miastach w każdą sobotę od czasu wybuchu wojny między organizacją Hamas a Izraelem. W Londynie na Trafalgar Square zgromadziło się według policji ok. 30 tys. osób, co jest znacząco mniejszą liczbą niż przed tygodniem i dwoma, ale wynikało to z odmiennej formuły, którą przyjęto. Jak poinformowali organizatorzy, tym razem postanowiono zamiast jednej dużej manifestacji przeprowadzić szereg mniejszych, w poszczególnych dzielnicach.