Izraelska armia wskazała także, że Al-Zeriei miał odgrywać "istotną rolę" w działaniach Hamasu zmierzających do przejęcia kontroli nad dostarczaną do Gazy pomocą humanitarną. Angażował się też w zarządzanie rynkami kontrolowanymi przez Hamas. W komunikacie dodano, że odpowiadał także za kwestie surowców takich jak paliwo czy gaz, a także "środków na cele terrorystyczne".

Wojna w Izraelu. Minister gospodarki Hamasu wyeliminowany

To w ostatnim czasie kolejne uderzenie w dowodzących organizacją sprawującą kontrolę nad Strefą Gazy. 31 lipca w stolicy Iranu zginął bowiem przywódca Hamasu Ismail Hanije , który przybył do kraju na uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta Masuda Pezeszkiana.

Hamas o przeprowadzenie ataku oskarżył Izrael, co doprowadziło w ostatnich dniach do istotnego wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Zapowiedziano ponadto, że zabójstwo przywódcy nie pozostanie bez odpowiedzi, a irańskie władze otwarcie deklarowały, że dojdzie do odwetu.