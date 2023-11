Przywódca Iranu wzywa do bojkotu Izraela

W środę przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zaapelował do krajów muzułmańskich, by wstrzymały eksport ropy i żywności do Izraela. - Bombardowania Strefy Gazy muszą się natychmiast skończyć (...) szlak eksportowy ropy i żywności do syjonistycznego reżimu powinien zostać wstrzymany - mówił.