Do ataku doszło w czwartkowy poranek. "Bild" napisał o ataku na terenie lub w pobliżu jedynej bazy lotniczej Rosji w Syrii . Chodzi o jednostkę Humajmim , przy porcie lotniczym Latakia. To główny ośrodek sił rosyjskich w kraju rządzonym przez Baszszara al-Asada .

Izrael atakuje w pobliżu bazy Rosjan. Celem magazyn broni

Sygnał dla Moskwy

- Izraelczycy chcieli pokazać, że trzymają rękę na pulsie i są w stanie przeprowadzić ostrzał bez żadnych przeszkód, bezpośrednio przy instalacjach rosyjskich. Jest to coś nowego . Do tej pory, jeżeli Izrael atakował instalacje w Syrii, to były instalacje wykorzystywane albo bezpośrednio przez Irańczyków, albo przez proirańskie milicje szyickie operujące w Syrii - mówi dalej Otłowski.

- Jest to możliwe. Jeżeli syryjska część bazy była atakowana, to atak był bardzo blisko instalacji rosyjskich. W związku z tym jestem w stanie sobie wyobrazić, że Rosjanie mogli poczuć się zagrożeni. Mogli sądzić, że to atak wymierzony w nich. Okazało się, że skuteczność rosyjskich systemów jest mniej więcej adekwatna do tego, co wiemy z doświadczeń wojny na Ukrainie i nie przyniosło to specjalnie efektów - komentuje Otłowski.