Izrael odpowiedział na atak. Armia potwierdza uderzenie w Libanie

Liban. Izraelska armia odpowiedziała na sobotni atak

Chociaż nie przyznano tego w komunikacie, prawdopodobnie naloty przeprowadzone przez izraelskie Siły Powietrzne to odpowiedź na sobotnie uderzenie na Wzgórza Golan, za co obwiniono Hezbollah. Jak poinformowała izraelska armia w ataku rakietowym Hezbollahu na zamieszkiwane w większości przez Druzów miasteczko Madżdal Szams na północy Wzgórz Golan zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rakiety spadły na boisko piłkarskie, wszystkie ofiary to dzieci i młodzi ludzie w wieku od 10 do 20 lat. Hezbollah odrzuca odpowiedzialność za atak.