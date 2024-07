Potężny atak na Jemen. Słup ognia nad portem

Z kolei korespondent Times of Israel Emanuel Fabian zamieścił nagranie, na którym widać ogromny pożar w jemeńskim porcie.

Jemen. Atak na port. Pojawiły się informacje o ofiarach

Al-Arabijja, na którą powołuje się Times of Israel przekazała, że w ataku uczestniczyło 12 izraelskich samolotów, w tym myśliwce F-35.

Rebelianci Huti, którzy za atak również obwiniają Izrael, poinformowali w sieci, że uderzenie doprowadziło do ofiar, a także do obrażeń wśród ludzi. Nie podano jednak żadnej liczby. Początkowo strona izraelska nie doniosła się do sprawy. Niedługo później wydano oświadczenie.