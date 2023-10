Izrael. Rzecznik Hamasu w rękach służb

Izrael: Zatrzymaliśmy terrorystów z Hamasu

Na zamieszkanym w większości przez ludność arabską Zachodnim Brzegu dochodzi w ostatnich dniach do regularnych starć pomiędzy Palestyńczykami oraz izraelskim wojskiem i żydowskimi osadnikami . We wtorek palestyńskie instytucje medyczne poinformowały, że od 7 października, gdy rozpoczęła się wojna Izraela z Hamasem, na Zachodnim Brzegu zginęło już 61 osób.

We wtorek wieczorem w największych miastach na Zachodnim Brzegu, w Ramallah, Nablusie, Dżeninie na ulice wyszli młodzi ludzie, by wyrazić swój gniew po ataku na szpital. To, co dzieje się na Zachodnim Brzegu, niepokoi izraelskie władze. Od początku wojny na Zachodnim Brzegu zatrzymano łącznie 850 Palestyńczyków.