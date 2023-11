Granica między Strefą Gazy a Egiptem została otwarta dla blisko 90 rannych Palestyńczyków i około 500 obcokrajowców. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu między Egiptem, Izraelem i Hamasem zezwalającym na ewakuację niektórych osób ze Strefy Gazy.

Oznacza to, że będą oni mogli ewakuować się do Egiptu z ogarniętej wojną Gazy. Ranni Palestyńczycy mają trafić do egipskich szpitali. Nie wiadomo, na jak długo przejście zostało otwarte.