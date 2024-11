Zełenski ma żal do Zachodu. "Świat znów będzie obserwował"

- Słowa o niedopuszczalności eskalacji i ekspansji wojny muszą iść w parze z czynami - powiedział Wołodymyr Zełenski, apelując o wsparcie Zachodu w obliczu obecności wojsk północnokoreańskich w Rosji. Prezydent Ukrainy wezwał w piątek sojuszników, by przestali "obserwować", a zaczęli działać. Zełenski wyraził także żal o to, że Zachód nie dostarczył broni dalekiego zasięgu potrzebnej do atakowania pozycji wojsk Kim Dzong Una.