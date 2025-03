Autor tekstu "Financial Times" przywołuje wypowiedź byłej niemieckiej kanclerz Angeli Merkel , która w przeszłości wskazywała na ogromne wydatki socjalne Europy . Jak ocenia Janan Ganesh, liczby się zmieniają, ale sedno sprawy pozostaje takie samo - są one za duże.

W przeszłości Merkel postulowała cięcia, chcąc "zabezpieczyć specyfikę europejskiego stylu życia", ale teraz powody mają być zdecydowanie bardziej ważkie. Chodzi bowiem o ochronę życia Europejczyków . A na to potrzebne są środki.

Wyjściem z niepewnej sytuacji geopolitycznej, którą co chwilę podsycają kolejne radykalne czy niespodziewane ruchy nowej administracji Donalda Trumpa , nie jest - według autora - dalsze zadłużanie się.

Inna opcja, którą analizuje autor, to podniesienie podatków. Według Ganesha mogłoby się to zdarzyć, ale warto rozważyć wszystkie "za" i "przeciw".

Dotychczasowy styl funkcjonowania europejskich gospodarek był zdaniem autora kwestią "dziwnych okoliczności historycznych", jakie nastały w drugiej połowie XX wieku. Ganesh zalicza do nich m.in. amerykańskie dotacje za pośrednictwem NATO i młodą populację krajów. Teraz, gdy społeczeństwo Europy się starzeje, zobowiązania emerytalne i zdrowotne stają się wyzwaniem.

"Rządy będą musiały być bardziej skąpe w stosunku do osób starszych. Albo, jeśli jest to nie do pomyślenia, biorąc pod uwagę wagę ich głosów, ostrze będzie musiało spaść na bardziej produktywne obszary wydatków" - ocenia autor.