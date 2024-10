O aktualnej sytuacji w okolicach Czasiw Jaru Rostisław Kasjanenko mówił na łamach "The Wall Street Journal". Żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdził, że w ostatnich kilku tygodniach udawało się skutecznie powstrzymywać Rosjan w ich natarciach na miasto . Wrogie jednostki nie były w stanie przedostać się nawet do strefy buforowej.

Wojna w Ukrainie. Niepewny los Czasiw Jaru

Obecnie jednak Rosjanie mają siły, które mogą zostać wykorzystane do działań ofensywnych jednocześnie w dwóch kierunkach.

Kosjanenko zwrócił uwagę, że w trakcie ataków Rosjanie ponoszą ogromne straty, ale to nie oznacza jednak, że te nie występują po ukraińskiej stronie. Wojskowy ujawnił, że w jego kampanii w trakcie obrony miasta zginęło 30 żołnierzy , w innych jednostkach straty sięgnęły około 70 wojskowych.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują w Czasiw Jarze

Podobnie jak w innych miejscach frontu, również i przy szturmie na Czasiw Jar, Rosjanie wykorzystują taktykę małych grup. W tym przypadku mowa o jednostkach złożonych z dziesięciu żołnierzy, którzy wkraczają do strefy buforowej i okopują się na pozycjach . Dodatkowo aktywnie wykorzystywane są drony, których zadaniem jest paraliżowanie działań logistycznych, czyli dostaw amunicji i wyżywienia.

Według Rostisława Kasjanenki sytuacja coraz bardziej przypomina walki o Bachmut. Rosyjskie jednostki atakują zabudowania, gdzie ufortyfikowani są ukraińscy obrońcy. Większość walczących Rosjan to dawni więźniowie. Jeden z wziętych do niewoli Rosjan przyznał, że kilka lat temu został pozbawiony wolności za kradzieże. Następnie, w zamian za obietnicę skasowania wyroku, trafił do armii. W lipcu przybył na poligon, gdzie zabrano mu wszystkie dokumenty, a następnie po kilku tygodniach szkolenia trafił na front.