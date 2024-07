Ukraina-Rosja. Rekordowe straty Rosjan. Najnowsze dane

"Putin zrobi wszystko, co w jego mocy, aby w końcu osiągnąć sukces. Dlatego ponawia ataki na ukraińskie pozycje masami żołnierzy. Według brytyjskiego wywiadu oznacza to, że rosyjskie straty będą nadal wynosić średnio ponad tysiąc zabitych i rannych dziennie również przez co najmniej następne dwa miesiące" - pisze "Bild".

Władimir Putin straszył Zachód. "Popełnił strategiczny błąd"

"Przekaz był bardzo jasny - jeśli kraje zachodnie przystąpią do wojny po stronie Ukrainy, Putin jest gotowy użyć broni jądrowej. Stworzył więc groźbę maksymalnej eskalacji, nie precyzując jednak, co uważa za 'zagrożenie dla kraju'. Zdawał się zastrzegać sobie prawo do decydowania w poszczególnych przypadkach, co należy uznać za przekroczenie czerwonej linii, a co nie" - czytamy.