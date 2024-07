Przychylne opinie na temat Rosji wyraźnie przeważają nad negatywnymi w kilku azjatyckich państwach: Indiach, Tajlandii, Malezji, na Sri Lance i w Bangladeszu . W innych regionach świata więcej sympatii niż niechęci do tego kraju stwierdzono w Peru i w Nigerii - liczącym przeszło 200 milionów mieszkańców najludniejszym kraju Afryki.

Co więcej w wielu krajach liczba osób patrzących na Rosję z życzliwością wzrosła już po zarządzonej przez Kreml inwazji na Ukrainę.

Osób aprobujących Rosję najbardziej przybyło wśród Malezyjek i Malezyjczyków: to wzrost z 47 proc. bezpośrednio przed atakiem rosyjskich sił na sąsiednie państwo do 57 proc. obecnie. W porównaniu z 2022 rokiem o 6 punktów procentowych wzrosła także liczba Singapurczyków posiadających pozytywną opinię na temat Rosji.

Zaufanie do Putina

Amerykańscy badacze zapytali także o to, czy respondenci wierzą, że rosyjski przywódca Władimir Putin może mieć pozytywny wpływ na sprawy świata.

Chociaż w większości z badanych krajów brak zaufania do Putina zdecydowanie przeważa nad deklarowanym zaufaniem, to różnica ta jest na Globalnym Południu mniejsza, niż w Europie i Ameryce Północnej.

Relatywnie największą wiarę w Putina pokładają mieszkańcy Azji. Grupy ufających mu osób w Indiach, Bangladeszu, na Sri Lance, w Malezji i na Filipinach są liczniejsze od tych, które deklarują brak zaufania do rosyjskiego przywódcy. Eksperci zwracają uwagę na kilka możliwych przyczyn.

Prorosyjscy czy antyzachodni?

Rosja i ZSRR, mimo swojej roli w regionach takich jak Azja Centralna, Kaukaz i Europa Środkowa, na Globalnym Południu zwykle nie są postrzegane jako mocarstwa kolonialne . Z kolei w krajach, które były zachodnimi koloniami z przyczyn historycznych, panuje krytyczne podejście do Zachodu i jego globalnej polityki.

"Dziesiątki cywilów i bojowników giną każdego dnia w Jemenie i dzieje się to od lat. (...) USA i ich sojusznicy naruszali suwerenność Iraku, Libii i Syrii. W tych przypadkach wkroczył Zachód i jego alianci, w praktyce niszcząc suwerenne państwa" - pisał felietonista gazety, dodając, że potępić należy wszystkie imperializmy. Podkreślił też, że kraje Zachodu, które chętnie przyjmują uchodźców z Ukrainy, są dużo mniej skłonne do wpuszczana na swoje terytoria uchodźców z Iraku i Afganistanu.

W Indiach liderzy i liderki opinii często opisują wojnę w Ukrainie z perspektywy gry geopolitycznej wielkich mocarstw. Część z nich podziela rosyjską wizję świata i widzi w ataku na Ukrainę słuszną wojnę o wpływ y, uważając, że to Zachód sprowokował Kreml do agresji. Popularna pozostaje też narracja, zgodnie z którą Władimir Putin w pojedynkę prowadzi wojnę przeciwko całemu zachodniemu blokowi.

Według eksperta Władimir Putin jest też widziany jako obrońca "tradycyjnych wartości", co dobrze rezonuje w islamskich społecznościach.

Poprawić komunikację

Europejscy analitycy i dyplomaci zaczęli zwracać uwagę, że próby pouczania przez zachodnie stolice krajów Globalnego Południa w sprawie ich relacji z Moskwą przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych.

Dr Krzysztof Iwanek, koordynator do spraw Indii w Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, mówi Interii, że Zachód, w tym Unia Europejska, powinien wyciągnąć wnioski z życzliwej dla Kremla postawy tych państw i poprawić skierowaną do nich komunikację. W Indiach - najludniejszym kraju świata, balansującym pomiędzy Rosją i Zachodem - można to zrobić, naświetlając rosyjskie zbrodnie przeciwko Ukrainie i złe traktowanie azjatyckich najemników w siłach rosyjskich.