W niedzielny wieczór redakcja "The New York Times", powołując się na źródła w Białym Domu poinformowała, że prezydent Stanów Zjednoczonych zezwolił Siłom Zbrojnych Ukrainy na atakowanie celów wojskowych znajdujących się na terytorium Rosji. Służyć mają do tego amerykańskie systemy ATACMS.