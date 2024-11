Wojna w Ukrainie. Generał Kraszewski: Lepiej późno, niż wcale

- Na pewno nie zmienimy losów wojny tymi rakietami, natomiast na pewno będą Siły Zbrojne Ukrainy w stanie znacząco wpływać na to, co stanie się przed tzw. pauzą zimową . Nastąpi spowolnienie działań, szczególnie komponentu lądowego, a na pewno nastąpi eskalacja użycia lotnictwa i bezpilotowych systemów powietrznych do tego, żeby atakować cywilną infrastrukturę krytyczną - dodał.

Jednocześnie generał Kraszewski zauważył, że choć użycie rakiet dalekiego zasięgu nie będzie przełomem, to da zupełnie nowe możliwości ukraińskiej armii, co może finalnie przełożyć się na pomniejsze sukcesy frontowe .

- To nie jest odległość, która spowodowałaby znaczące zachwianie działań zbrojnych, bo są to odległości do 300 km w przypadku ATACMS i do 500 km Strom Shadow (...) Biorąc pod uwagę zasięgi Siły Zbrojne Ukrainy będą mogły znacząco dezorganizować system logistyki Federacji Rosyjskiej. Będą mogły oddziaływać i na pewno to zrobią na lotniska i tymczasowe bazy stacjonowania bezpilotowych systemów latających. Będą mogły niszczyć i to jest moim zdaniem kluczowe, elemety systemu stanowisk dowodzenia ugrupowania uderzeniowego Rosji - podkreślił.