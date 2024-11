W niedzielny wieczór agencja Reuters podała, że prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na wykorzystywanie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ostrzału celów wojskowych znajdujących się w Rosji . Mowa o systemach ATACAMS , których rzeczywisty zasięg to około 300 kilometrów.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński wojskowy o decyzji ws. ATACAMS

Rakiety dalkiego zasięgu dla Ukrainy. Jewhen Dykij: Lepiej późno niż wcale

- Zapewni nam (rakiety dalekiego zasięgu - red.) pewne korzyści w najbliższych miesiącach. Da nam jedno dodatkowe narzędzie z ogromnego arsenału niezbędnego do walki z tą hordą. Ale gdyby zostało to dane nie teraz, ale tysiąc dni temu (...) miałoby to zupełnie inny skutek niż obecnie - mówił.