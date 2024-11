W niedzielę agencja Reuters, powołując się na kilka źródeł, podała, że administracja prezydenta USA Joe Bidena dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do ataków w głąb Rosji. Według agencji Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach przy użyciu pocisków ATACMS mających zasięg ok. 300 km.

Joe Biden podjął decyzję. Ekspert o wzmocnieniu pozycji Ukrainy

- Chodzi o to, by w ciągu zimy doprowadzić do ewentualnego kryzysu humanitarnego w Ukrainie - dodał. Według niego "najlepszym sposobem zrównoważenia sytuacji byłaby właśnie zgoda na głębokie ataki na stronę rosyjską udzielone przez Amerykanów". Podkreślił, informacja wskazująca na podjęcie decyzji w tej sprawie "sugerowałaby, że jest to ostrzeżenie wobec Rosji, że należy się spodziewać działań Ukrainy".