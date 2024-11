- Jest on (Donald Trump - red.) jedyną osobą, która może skłonić obie strony do negocjacji pokojowych - twierdzi Steven Cheung, rzecznik zespołu przejściowego prezydenta elekta USA. Urzędnik odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o decyzji Joe Bidena dotyczącej zniesienia ograniczeń na użycie amerykańskich rakiet dalkiego zasięgu.