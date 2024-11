- Czy nie macie państwo wrażenia, że jest to jakaś próba poszukiwania możliwości powrotu do dawnych relacji z Moskwą? – pytał na konferencji prasowej przed odlotem do Jordanii prezydent, odnosząc się do niedawnej rozmowy kanclerza Niemiec z prezydentem Rosji. W ocenie Andrzeja Dudy "była to samowolna akcja Olafa Scholza". Odniósł się także do zgody USA dla Ukrainy na uderzanie rakietami ATACMS w głąb Rosji.