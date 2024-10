- Przygotowania do drugiego szczytu pokojowego to temat na osobną rozmowę. W związku z nim Ukraina przygotowuje plan , który ma opierać się na konkluzjach z pierwszego szczytu pokojowego - powiedział na antenie ukraińskiego United News Nikiforow. Jak wyjaśnił, plan Kijowa ma składać się z trzech punktów i zostanie zaprezentowany podczas drugiego szczytu pokojowego. - Ukraina aktywnie współpracuje z krajami Globalnego Południa, aby pozyskać ich poparcie - dodał rzecznik Wołodymyra Zełenskiego .

Wojna w Ukrainie. Kijów szykuje się na drugi szczyt pokojowy. Będzie trzypunktowy plan

We wrześniu szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha wezwał państwa, które nie uczestniczyły w pierwszym szczycie pokojowym w Szwajcarii , do uczestnictwa w kolejnej odsłonie wydarzenia. Jak ocenił, zaproponowana przez Kijów formuła pokojowa jest jedyną drogą do sprawiedliwego pokoju w Ukrainie.

Drugi szczyt ws. pokoju w Ukrainie. Gdzie się odbędzie?

Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że dokument przygotowawczy do drugiego szczytu będzie gotowy do listopada . Ukraiński prezydent mówił również o konieczności zakończenia wojny na warunkach Kijowa, stwierdzając, że wdrożenie wszystkich punktów "formuły pokojowej" jest możliwe.

Ukraińska głowa państwa chciałaby zorganizować szczyt w jednym z krajów Globalnego Południa. W wywiadzie dla "The Times of India" powiedział, że "z pewnością może się on odbyć w Indiach, a premier (Narendra Modi - red.) może to zrobić, może zorganizować szczyt, ale musimy się do tego przygotować".