Ataku dokonano za pomocą wystrzelonych z pokładów samolotów Su-24 dwóch pocisków o nazwie StormShadow/SCALP. Teraz trafione jednostki nie nadają się do naprawy.

Atak na stocznię w Sewastopolu. Ujawnili szczegóły akcji

Ujawniono, że nad zbieraniem danych potrzebnych do przeprowadzenia ostatniego ostrzału pracowali ludzie z kilku kręgów, m.in. agenci we Flocie Czarnomorskiej. "Zaangażowani byli agenci z różnych sfer: cywile, żołnierze rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i pracownicy zakładu naprawczego (gdzie odbywał się ostatni etap naprawy jednego z celów)" - czytamy.

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch oporu działający na Krymie i innych terytoriach kontrolowanych przez Rosję. Doniesienia o pierwszych skutecznych operacjach partyzanckich Ateszu pojawiły się na początku lutego 2023 roku. Jak wówczas informowano, partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie rosyjskiej Gwardii Narodowej.

Zdjęcia satelitarne

To typowy obraz szkód wyrządzonych za pomocą pocisków StormShadow/SCALP. Służą one do niszczenia dużych obiektów, takich jak mosty, bunkry czy okręty. Więcej TUTAJ.