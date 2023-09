"Joe Biden jest bliski podjęcia decyzji o wysłaniu rakiet dalekiego zasięgu do Kijowa, co potencjalnie otwiera kolejny rozdział we wsparciu wojskowym USA dla Ukrainy" - informuje w niedzielę "Financial Times". Dziennik zwraca uwagę, że taka decyzja - oczekiwana od dłuższego czasu w Kijowie - wywołuje obawy w Waszyngtonie. Mimo to ma ponadpartyjne poparcie.