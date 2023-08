Radio Swoboda informuje o rosyjskich dronach tworzonych przede wszystkim z komponentów pochodzących z Zachodu. W dronach kamikadze Lancet "nie ma ani jednego elementu wyprodukowanego w Rosji", są za to te czeskie czy holenderskie. Jak zauważono, jest to możliwe, bo Rosjanie chętnie korzystają z pośrednictwa krajów trzecich, takich jak Chiny, obchodząc tym samym sankcje. - Dopóki istnieją Chiny, Rosja nie będzie miała żadnych problemów z nabywaniem komponentów do swoich dronów - komentuje Andrij Sztepa, właściciel firmy zajmującej się produkcją UAV.