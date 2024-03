Szturm partyzantów na Rosję. Jest reakcja Kremla. "Setki zabitych"

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało w oświadczeniu, że wojsko i siły bezpieczeństwa Moskwy zabiły 234 rosyjskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy , którzy we wtorkowy poranek wkroczyli siłą do obwodów kurskiego i biełgorodzkiego .

Szturm rosyjskich dywersantów w Rosji. Zareagowało Ministerstwo Obrony

Choć media rosyjskie, powołujące się na informacje od służb, przekonywały, że wtargnięcie dywersantów nie spowodowało sukcesu, to do sprawy odnieśli się już pierwsi przedstawiciele kremlowskiej elity politycznej .

- Konieczne jest przejście od działań defensywnych do ofensywnych. Dokończenie tworzenia grup szturmowych na prawie wszystkich kierunkach i przejście do ofensywy. Odsuńmy przód, aby nie było więcej ataków. To wszystko, co trzeba zrobić - mówił były wojskowy, obecnie rosyjski parlamentarzysta Wiktor Sobolew.