Rosja. Wiktor Sobolew: Nikt nie odniósł zwycięstwa w obronie

Choć media rosyjskie, powołujące się na informacje od służb, przekonują, że wtargnięcie dywersantów nie spowodowało sukcesu, to do sprawy odnoszą się już pierwsi przedstawiciele kremlowskiej elity politycznej . Głos w sprawie zabrał między innymi były wojskowy, obecnie parlamentarzysta Wiktor Sobolew .

Polityk zasugerował, że armia rosyjska musi natychmiast przejść do zmasowanej ofensywy, co uniemożliwi ukraińskim jednostkom atakować terytorium Federacji Rosyjskiej.

- Konieczne jest przejście od działań defensywnych do ofensywnych. Dokończenie tworzenia grup szturmowych na prawie wszystkich kierunkach i przejście do ofensywy. Odsuńmy przód, aby nie było więcej ataków. To wszystko, co trzeba zrobić - stwierdził.