Szef brytyjskiego MON ocenił atak Ukrainy. "Putin stanie się słabszy"

Wojna w Ukrainie. Szef brytyjskiego MON o "słabości rosyjskich sił frontowych"

Szef brytyjskiego resortu obrony nazwał prowadzoną przez Ukrainę akcję w obwodzie kurskim "niezwykłą ofensywą" . "Obnażyło to słabości sił frontowych Władimira Putina i zademonstrowało zdolność Ukrainy do przeprowadzania strategicznych ataków z zaskoczenia" - podkreślił.

W treści oświadczenia opublikowanej na stronie MON, jakie John Healey przedstawił Izbie Gmin, wskazał też, że umożliwia to Ukrainie lepszą obronę swojego terytorium, m.in. przez to, że pozbawia Rosję wykorzystania części swojego kraju do przeprowadzenia ataków na sąsiednie państwo. "Około 900 kilometrów kwadratowych terytorium jest obecnie kontrolowane przez siły ukraińskie w regionie Kurska. Wywiera to presję na Putina" - dodał.