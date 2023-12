Jednostki odpowiedzialne za mobilizację żołnierzy - w ocenie generała - nie pracują najlepiej. Załużny wygłosił tę ocenę we wtorek na konferencji prasowej w Kijowie.

Ukraina. Wałerij Załużny "niezadowlony" poborem

Wypowiedź generała pojawiła się dzień po tym, jak ukraiński parlament opublikował tekst projektu ustawy, zawierającej reformę programu poboru do wojska .

W proponowanych zmianach pojawił się zapis obniżający wiek mobilizacji mężczyzn , z 27 do 25 lat.

Wcześniej - 21 grudnia - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że "armia domaga się mobilizacji 450 do 500 tys. żołnierzy". Więcej informacji w sprawie podał szef Ministerstwa Obrony Ukrainy Rustem Umierow. Polityk poinformował, że zapowiadany pobór obejmie także Ukraińców przebywających poza granicami państwa

Ukraina. Wałerij Załużny skonfliktowany z Zełenskim?

W mediach krążą pogłoski o konflikcie między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a Wałerijem Załużnym, które pojawiły się po wywiadzie ukraińskiego generała dla magazynu "The Economist". Podczas rozmowy stwierdził on, że w wojnie doszło do impasu, ponieważ "ani Ukraina, ani Rosja nie są w stanie prowadzić skutecznej ofensywy".