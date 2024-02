O niepokojących doniesieniach z wojennego frontu informowaliśmy 9 lutego. Właśnie wtedy w ukraińskich mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o rosyjskich wojskach korzystających na okupowanych tymczasowo terytoriach z systemów Starlink.

Jak informowano, pierwsze przypadki odnotowywano jeszcze latem 2023 roku, ale na początku 2024 roku Rosja miała zacząć używać sprzętu firmy Elona Muska na "masową skalę". Co ciekawe, z ustaleń wynikało, że rosyjscy żołnierze korzystają z systemów poprzez licencjonowane konta. "Informacje te zostały potwierdzone przez ukraińskich wojskowych i dziennikarzy" - opisywał Biełsat.

Rosja używa terminali Starlink na Ukrainie. Kijów reaguje

Systemy walki radioelektronicznej okupant ma wykorzystywać do blokowania Ukraińcom dostępu m.in. do dronów, które w ostatnim czasie są przez nich intensywnie eksploatowane. Nie ma dowodów, że firma Elona Muska jest świadoma problemu czy, co więcej, ponosi odpowiedzialność za proceder - pisał "Newsweek".

Jak się okazuje, Ukraińcy postawili w tej sprawie na aktywne działania. W wywiadzie dla Suspilne ukraiński minister transformacji cyfrowej przekazał, że kraj współpracuje ze SpaceX, by znaleźć rozwiązanie, które uniemożliwi Rosjanom korzystanie z terminali Starlink.

Mychajło Fedorow ujawnił, że znaleziono algorytm, a pozyskane informacje przekazano firmie Muska. - Komunikujemy się z nimi, by zapobiegać takim przypadkom - wskazał.

Ukraina i SpeceX Elona Muska łączą siły ws. terminali Starlink

W międzyczasie do procederu odniósł się również sam Elon Musk. Zaprzeczył on, że firma kiedykolwiek sprzedawała czy dostarczała sprzęt dla rosyjskiego wojska. Zdaniem Fedorowa terminale trafiają w ręce Rosjan za pośrednictwem krajów trzecich, co istotnie utrudnia ich wyśledzenie.

Prócz tego ukraiński minister podkreślił, że w walce przeciwko Rosjanom korzystającym z terminali Starlink potrzeba ostrożnego podejścia. Chodzi o to, by nie doprowadzić do zbyt szerokiej blokady, która i Ukrainie utrudniłaby możliwość eksploatowania sprzętu i sterowanych z jego pomocą dronów. - Jest inna droga, by sprawić, żeby nasze Starlinki działały, a inne nie. Pracujemy nad tym ze SpaceX - dodał szef resortu.

Jak czytamy w opracowaniu The Kyiv Independent, do tej pory nie udało się odciąć rosyjskiego połączenia internetowego w Ukrainie.

