Niedługo po tym, jak zaczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie , wicepremier i minister transformacji cyfrowej Michajło Fedorow zaapelował do Elona Muska o włączenie w Ukrainie satelitarnego internetu Starlink i dostarczenie terminali , które niezbędne są do obsługi pasma.

Wojna w Ukrainie. Systemy Starlink w rękach Rosjan?

Wojna w Ukrainie. Rosja ma masowo korzystać z terminali Starlink

Co ciekawe, z doniesień wynika, że rosyjscy żołnierze korzystają z systemów poprzez licencjonowane konta. "Informacje te zostały potwierdzone przez ukraińskich wojskowych i dziennikarzy. Donoszą oni, że podczas gdy wcześniej rosyjskie wojska używały systemów Starlink na linii frontu 'sporadycznie', teraz stało się to 'masowe'" - donosi Biełsat.

Systemy walki radioelektronicznej służą Rosjanom do blokowania wrogowi dostępu m.in. do dronów, które w ostatnim czasie są przez Ukraińców coraz intensywniej eksploatowane. "Próby zablokowania dostępu do systemów Starlink jak dotąd nie powiodły się" - wynika z raportów.