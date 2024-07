Radosław Sikorski zaapelował w Brukseli do ministrów spraw zagranicznych UE o zdjęcie nałożonych przez ich kraje ograniczeń na użycie przez Ukrainę podarowanej jej broni dalekiego zasięgu.

- To byłaby w pełni obrona własna, która jest legalna w świetle prawa międzynarodowego . Obrona dziecięcych szpitali onkologicznych nie jest eskalacją - ocenił szef polskiego MSZ.

Radosław Sikorski o Radzie ds. Zagranicznych. "Zaproponowałem, aby spotkanie odbyło się w Ukrainie"

- Jeszcze nie mamy co do tego decyzji - przyznał Sikorski. Jak podał, niektóre państwa unijne uważają, że nieformalna Rada nie powinna się odbyć w Budapeszcie.

- Ja zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe, żeby Rada spotkała się w Ukrainie. To byłaby oznaka naszej solidarności z tym krajem - powiedział Sikorski, dodając, że ze względów logistycznych łatwiej byłoby zorganizować to spotkanie na zachodzie Ukrainy, np. we Lwowie.