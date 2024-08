Od ponad dwóch tygodni trwa ofensywa Ukraińców na ziemiach zachodniej Rosji . Kijów informował we wtorek, że przejął kontrolę w 93 miejscowościach .

Rosja. MSZ wyklucza rozmowy pokojowe z Ukrainą

Zacharowa nie gryzła się w język, odnosząc się do bieżących wydarzeń na zachodzie kraju. Urzędniczka powtarzała propagandowy przekaz .

- Próba wkroczenia na nasze terytorium przez ukraińskie wojsko - muszę raz jeszcze podkreślić to, co powiedziało rosyjskie kierownictwo - z góry przekreśla możliwość jakichkolwiek negocjacji - wskazywała rzeczniczka MSZ, cytowana przez prokremlowską agencję TASS. Dalej powtarzała, że w przygranicznych obwodach mamy do czynienia z "atakiem terrorystycznym".