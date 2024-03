Jewgienij Dykij: Rewolucji jeszcze nie będzie

- Rewolucji jeszcze nie będzie. Bo żeby zdetonować władzę jest za mało oddziałów idealistycznych złożonych z rosyjskich ochotników. Całe społeczeństwo rosyjskie musi do tego dojrzeć, a do tego obecnie jest bardzo daleko. Gdyby ktoś uznał, że nalot obali Putina już teraz, to będę musiał go rozczarować - stwierdził.