Według ekspertów wojskowych ukraińskiego portalu RBK-Ukraina ofensywa na którą zdecydowało się dowództwo nie przyniosła zamierzonych skutków. Zajęcie obwodu kurskiego miało bowiem na celu osłabienie rosyjskiego natarcia w Donbasie . Choć początkowo Rosjanie byli zaskoczeni działaniami Ukraińców, to jednak nie zdecydowali się na relokację dużej liczby wojsk. Ofensywne działania w pobliżu Torećka, Czasiwego Jaru czy Kurachowe były kontynuowane .

Zdaniem analityków, Władimir Putin zażądał od rosyjskich dowódców by ci ustabilizowali sytuację do 1 lutego 2025 roku . Kolejnym etapem, zaplanowanym na 25 lutego ma być utworzenie tzw. strefy buforowej na terytorium Ukrainy .

Wojna na Ukrainie. Rosyjska kontrofensywa w obwodzie kurskim

- Pierwszy etap trwał do 10 września. Następnie drugi etap trwał od 8 października. Teraz mieli pewien zastów i rozpoczął się trzeci etap - stwierdził.

- Jeśli im się uda, pójdą na południe i spróbują dotrzeć do granicy państwowej . Dlatego sądzę, że w trzeciej dekadzie października rozpoczną aktywne działania i nasze siły będą musiały się wycofać - dodał.

Rosyjska ofensywa w Donbasie. Zagrożone kolejne miasta

Pomimo zaangażowania znacznych sił w obwodzie kurskim, Rosjanie kontynuują także natarcie na wschodzie Ukrainy. Najcięższe walki trwają obecnie w okolicach Torećka . Rosjanie zajęli jedną z tamtejszych dzielnic, a miejscowość Nju-Jork wydaje się być pod całkowitą kontrolą wroga. Łącznie po stronie rosyjskiej walczy na tym obszarze do 20 tys. żołnierzy.

Równie ważnym kierunkiem dla rosyjskich oddziałów jest Sełydowe, a dokładniej osady leżące na południu od miasta. Dzięki natarciom przeprowadzonym w ostatnich dniach, Rosjanom udało się doprowadzić do sytuacji w której jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy mogą znaleźć się w okrążeniu. To zmusi wówczas dowódców do wycofania się ze względu na zagrożenie wpadnięciem w tzw. kocioł, czyli pełne okrążenie sił obronnych.