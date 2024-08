Atak w obwodzie kurskim. Ukraińcy bliscy przełomu

- Na dziś decydujące jest dla nas to, co dzieje się w południowo-zachodniej części w rejonie głuszkowskim, gdzie siły ukraińskie rozprawiają się z grupami wroga, skutecznie odcinając je od komunikacji przez rzekę Sejm i gdzie można otoczyć wroga. To bardzo ważne, bo jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy raz od początku pełnoskalowej inwazji, kiedy taka grupa wojsk rosyjskich zostanie faktycznie otoczona przez Ukraińców - stwierdził.