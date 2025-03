O decyzji prezydenta USA informuje New York Times. Jak udało się ustalić dziennikarzom, Donald Trump zdecydował się powrócić do przepisów z października 2017 roku .

Do tej pory operatorzy dronów z amerykańskiej armii i CIA byli zmuszeni do uzyskania bezpośredniej zgody z Białego Domu, by zaatakować cel w postaci bojownika podejrzewanego o terroryzm, który znajduje się poza "konwencjonalną strefą wojny". Mowa między innymi o takich krajach jak Somalia i Jemen, gdzie formalnie nie toczą się działania wojenne.