Rosjanie napierają w obwodzie kurskim. Ogromne straty

Jak wynika z danych opublikowanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ostatniej doby w walkach wyeliminowano (zabici, ranni, wzięci do niewoli - red.) rekordową liczbę 1950 żołnierzy. Dzień wcześniej straty Rosjan wyniosły 1770 ludzi.

O szczegółach działań Rosjan wypowiedział się anonimowy ukraiński żołnierz, którego zadaniem jest obserwacja pola walki za pomocą drona. Wojskowy przyznał, że w regionie "toczą się bardzo zacięte walki" . W poniedziałek atak na ukraińskie pozycje przeprowadzili rosyjscy spadochroniarze z 51. pułku i żołnierze piechoty morskiej ze 155. brygady. Do akcji wysłano 18 jednostek pojazdów opancerzonych i pięć czołgów.

Wojna w Ukrainie. Pośpiech Rosjan w obwodzie kurskim

Eksperci magazynu Forbes zwracają uwagę na dążenia Kremla do jak najszybszego odzyskania kontroli nad miastem Sudża, które to jest najpoważniejszą zdobyczą Ukraińców w trakcie ofensywy w obwodzie kurskim. Zdaniem przedstawicieli Ukraińskiego Centrum Strategii Obronnych rosyjscy dowódcy mają za zadanie odbić to terytorium jeszcze przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa.