Ukraińscy partyzanci informują, że Rosjanie wysadzili most na rzece Konka w obwodzie chersońskim. Prawdopodobnie obawiają się ataku, co sugerują doniesienia o pełnej gotowości bojowej w rosyjskich oddziałach. Most był jednym z elementów infrastruktury o strategicznym znaczeniu. Jego zniszczenie może oznaczać, że scenariusz o nadejściu ukraińskiej ofensywy jest przez nich brany na poważnie.