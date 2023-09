To odpowiedź na słowa sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, który napisał , że " sfałszowane wybory przeprowadzone przez Rosję na okupowanych obszarach Ukrainy są nielegalne ". Dodał, że organizowanie ich stanowi "obrazę" Karty Narodów Zjednoczonych.

Krytyka "fałszywych" wyborów

"Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do któregokolwiek z suwerennych terytoriów Ukrainy. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne" - przekazał sekretarz stanu USA we wpisie.