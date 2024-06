Putin ujawnił plan na wojnę. Jednego nie przewidział

Deklarację skomentowali specjaliści z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Plan Kremla odnosi się do rosyjskiej "zdolności przetrwania" oraz "przezwyciężania zachodniej pomocy" płynącej do nieprzyjaciela.

Teoria Putina. Tak planuje wygrać wojnę

Jak wskazano, przywódca Rosji jest przekonany, że Kijów rzuci wszystkie swoje siły ludnościowe i gospodarcze do "wysiłku wojennego", a następnie przegra próbę . To umożliwi Rosjanom dalszy marsz na zachód Ukrainy.

Momentem przełomowym - zgodnie z teorią Putina - będzie wstrzymanie zachodniej pomocy wojskowej i finansowej, która nieustannie płynie do Ukrainy. Do takiej sytuacji może dojść "z własnej woli" lub z inicjatywy Rosji. Kreml ma przekonywać kolejne państwa, że to racjonalny krok.