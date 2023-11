Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o zakończeniu wojny mówił podczas spotkania z Lachlanem Murdochem, dyrektorem generalnym Fox Corporation, dziennikarzem Fox News Benjaminem Hallem i dziennikarzem "The Sun" Jeromem Starkey'em.

Wołodymyr Zełenski: Dla naszych wojowników to nie jest kino

- Dla naszych wojowników to nie jest kino. To nasze życie, nasza codzienna ciężka praca. I to wszystko nie zakończy się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, ale nie mamy prawa poddać się i tego nie zrobimy - zapowiedział ukraiński przywódca.