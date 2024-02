Jak podaje rosyjska agencja nie podano artykułu na podstawie którego ścigana jest szefowa rządu, ani co jej grozi.

Kaja Kallas w oczach Rosji. "Popiera izolację", "jest za burzeniem pomników

Agencja RIA Novosti wymienia "przewinienia", którymi Kallas mogła narazić się Moskwie. Propagandziści wprost nazywają ją "rusofobką" dążącą do izolacji Rosji od "wolnego świata". Uznano też, że Kallas pragnie "osobistego poprowadzenia NATO do konfrontacji z Rosją". Dowodów na poparcie tej tezy w tekście nie podano.

"Premier poparła też wyburzenie w Estonii sowieckich pomników poświęconych poległym w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Ponadto polityk zabiegała o ogólnoeuropejski zakaz wydawania wiz Rosjanom, a także zadeklarowała gotowość zmiany konstytucji Estonii w celu pozbawienia Rosjan i Białorusinów prawa do głosowania w wyborach lokalnych" - wymieniają reżimowe media.

Kaja Kallas ścigana przez Rosję. Wcześniej ostrzegała przed rosyjskim atakiem

W styczniu premier Estonii w rozmowie z dziennikiem "The Times" oceniła, że Europa ma "od trzech do pięciu lat na przygotowanie się na odbudowę zdolności militarnych Rosji". Uznała, że wówczas będzie oznaczało to "poważne zagrożenie dla wschodniej flanki NATO".