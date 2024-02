Do Estonii przybył przeciwokrętowy system rakietowy Blue Spear 5G SSM. Według przekazu, jest to "najbardziej zaawansowany i innowacyjny" system uzbrojenia estońskich sił. Jego zasięg obejmuje całe Morze Bałtyckie. "Osiągnęliśmy kolejny ważny kamień milowy, niezbędny do zapewnienia obywatelom Estonii poczucia bezpieczeństwa" - przekazał w piątek estoński minister obrony Hanno Pevkur.