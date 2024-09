O aktualnej sytuacji w Donbasie i nowym sposobie walki Rosjan pisze na łamach The Telegraph ekspert ds. broni chemicznej Hamish de Bretton-Gordon . Emerytowany brytyjski pułkownik zauważa, że od stycznia 2024 roku znacząco wzrosła liczba ataków z użyciem gazu bojowego.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie sięgnęli po metodę sprzed stu lat

"To nie jest żadna nowa forma działań wojennych, to gaz przełamał impas w wojnie pozycyjnej w kwietniu 1915 roku, kiedy Niemcy użyli chloru przeciwko niczego niepodejrzewającym i nieprzygotowanym oddziałom aliantów (...) To samo dzieje się 100 lat później w Ukrainie" - pisze ekspert.