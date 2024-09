Ukraina: Ataki na Charków. Wołodymyr Zełenski reaguje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na rosyjskie ataki wystosował apel do swoich sojuszników o wsparcie. Podkreślił, że priorytetem jest obrona powietrzna i zapobieganie kolejnym ostrzałom.

"Jest to kluczowe dla zapobiegania terrorowi, który nasz Charków i inne miasta na Ukrainie są zmuszone znosić. Oczyszczenie ukraińskiego nieba z rosyjskich pocisków kierowanych to potężny krok w kierunku zmuszenia Rosji do zakończenia wojny i sprawiedliwego pokoju" - napisał prezydent Ukrainy.