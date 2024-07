Zwracając się do tysięcy wiernych zgromadzonych w południe na placu Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek powiedział: - W tym tygodniu rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu , po których odbędą się igrzyska paraolimpijskie. Sport ma także wielką siłę społeczną , zdolną pokojowo zjednoczyć osoby różnych kultur.

- Pragnę - dodał - aby to wydarzenie było znakiem inkluzywnego świata, jaki chcemy zbudować, a zawodnicy z ich sportowym świadectwem byli posłańcami pokoju i dobrymi wzorami dla młodzieży.

Wojna na Ukrainie. Papież woła o pokój w czasie igrzysk

Franciszek zaapelował o to, by "zgodnie z antyczną tradycją igrzyska olimpijskie były okazją do ustanowienia rozejmu w wojnach i okazania szczerej woli pokoju".