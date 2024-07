- Nie są gotowi zrobić tego, co konieczne, aby osiągnąć cel. Istnieje przesadna obawa, że Rosja użyje broni nuklearnej - twierdzi generał Ben Hodges. Były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie jest przekonany, że Stany Zjednoczone nie pomagają Ukrainie do tego stopnia, by miała szanse wygrać w wojnie z Rosją.