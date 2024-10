Obietnica złożona Ukrainie. Biden zrealizuje ją przed końcem kadencji

Wojna na Ukrainie. Rozmowa Zełenski-Biden

Szef NATO zaznaczył, że plan zwycięstwa Ukrainy, prezentowany Zachodowi przez Wołodymyra Zełenskiego , to "mocny sygnał" , ale w obecnej sytuacji nie może jednoznacznie stwierdzić, że w całości go akceptuje.

Mark Rutte podkreślił też, że sojusznicy dyskutowali nad planem, który wzywa do zwiększenia wsparcia Zachodu, w tym zaproszenia (Ukrainy - red.) do przystąpienia do NATO, i że "będzie on na stole w tym tygodniu". Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim to priorytetowy punkt planu Kijowa.