Obwód kurski pod ukraińskim ostrzałem. Rosjanie przerzucają wojska

Według ekspertów jest to wyraźny sygnał, że rosyjscy generałowie zdecydowali o przesunięciu elementów doświadczonych brygad, które mają wzmocnić obronę . Widać to także po liczbie bitew, które notowane są w ostatnich dniach na wschodzie Ukrainy.

"ISW w dalszym ciągu ocenia, że rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie będzie wyjątkowo niechętne do wycofania jednostek zaangażowanych w działania wojenne z sektorów obwodu donieckiego o wyższym priorytecie w obwawie, że może to jeszcze bardziej spowolnić tempo operacji na tych obszarach " - napisano.

Atak Ukrainy na Rosję. Trwa ofensywa

Na temat działań wojennych w obwodzie kurskim w Rosji wypowiedział się m.in. emerytowany pułkownik amerykańskiej armii Robert Hamilton. W rozmowie z portalem Liga.net profesor US Army War Collage podkreślił, że działania Ukraińców to "wielki wstyd" dla Kremla i jednoczesne zmuszenie generałów do podjęcia działań, których wcześniej nie przewidywano nawet w najgorszych scenariuszach.