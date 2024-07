Nowa taktyka Rosji. Tania broń ze specjalną misją na Ukrainie

Z informacji przekazanych przez ukraińskiego wojskowego urzędnika szpiegowskiego wynika, że Rosjanie zaczęli posługiwać się tanimi dronami do ataków na Ukrainę . Jak dodał, w ten sposób chcą spróbować zidentyfikować obronę powietrzną, sfilmować wszelkie uszkodzenia, a bezzałogowce mają działać jako wabiki .

W rozmowie z agencją Reutera urzędnik nadmienił, że drony te produkowane są z pianki i sklejki . Rosja wykorzystała je w pięciu atakach w ciągu ostatnich dwóch do trzech tygodni, w tym w nocnym ataku, do którego doszło w czwartek.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie posyłają nową broń na front

Jak czytamy, jeden typ statków bezzałogowych posiada kamerę i ukraińską kartę SIM do telefonu komórkowego, dzięki czemu mogą wysyłać obrazy z powrotem do rosyjskiego wojska. - Identyfikują, gdzie znajdują się nasze grupy mobilne, gdzie są karabiny maszynowe, które mogą je zniszczyć. Próbują uzyskać obraz tego, gdzie znajduje się cała nasza obrona przeciwlotnicza - stwierdził Andrij Czerniak, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Agencja Reutera zauważa, że szczegóły przekazane przez Czerniaka są kolejnym dowodem na to, że Rosja " stara się dostosować swoją taktykę i wypróbować nowe technologie, aby uzyskać przewagę podczas codziennych ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę".

Wojskowy porównał również nowe drony, do Shahedów, którymi Moskwa posługuje się niemal od samego początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Bezzałogowce irańskiej produkcji przenoszą materiały wybuchowe, a do detonacji dochodzi w momencie uderzenia w cel. Tańsze maszyny z kamerami, które teraz Rosjanie wprowadzają do walki, takowych ładunków nie przenoszą, jednak bardzo przypominają Shahedy. Ponadto, latają grupami.